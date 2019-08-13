كاتب سعودي يدعو لمنع الفلسطينيين من الحج السنة القادمة ويصفهم بـ”الكلاب”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم الكاتب السعودي الليبرالي، محمد آل الشيخ، وهو أحد الوجوه المطبلة للنظام السعودي، الفلسطينيين واصفاً اياهم بـ”الكلاب”- حسب قوله- داعياً إلى منعهم من الحج السنة القادمة.

وأثارت تغريدة آل الشيخ التي رصدتها “وطن” جدلاً واسعاً، بعدما هاجم الفلسطينيين واهانهم بلفظ خارج وهو الامر الذي اعتبره كثيرون أنه تسيس تتبع المملكة بحق الحجيج، قائلاً :” بجب منع كلاب حماس من الحج السنة القادمة لانهم رفثوا وفسقوا في حج هذه السنة، وليحجوا الى الدويلة بدلا من مكة “.كان ناشطون تداولوا فيديو، أظهر مجموعة من الفلسطينيين وهم يهتفون بـ” الروح وبالدم نفديك يا أقصى”، عند مشعر منى أثناء تأديتهم لمناسك الحج، تزامناً مع اقتحام مجموعة كبيرة من المستوطنين الاسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك.ولم يرق هذا المشهد للمتصهين آل الشيخ الذي هاجم الفلسطينيين واصفاً اياهم بالكلام، في تغريدة فجرت موجة غضب واسعة في وجه، حيث هاجمه المعلقين منتقدين ما يقوله.