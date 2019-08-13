موقع إستخباراتي يكشف مفاجأة عن خطّة الإمارات لانقلاب المجلس الانتقالي في عدن

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي، عن جانبٍ من خطة الإمارات للإنقلاب الذي قامت به قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتياً في عدن وإسقاط الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
ووفقاً للموقع فإنّ خطة الإمارات في عدن كانت إقالة الرئيس اليمني المؤيد للسعودية عبد ربه منصور هادي من منصبه وتعيين أحمد صالح، نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، كرئيس مؤقت بدلاً منه.
ويقال إن خطة الإمارات حصلت على موافقة المجلس الانتقالي الجنوبي.بحسب “تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي
وأدت سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على عدن وإسقاط الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، إلى خلط الأوراق العسكرية بشكل كبير في اليمن عموما وفي المحافظات الجنوبية تحديدا.
وطرحت سيطرة تلك القوات على عدن وانسحاب قوات الحكومة الشرعية منها، مزيدا من الأسئلة عن خريطة السيطرة على كامل التراب اليمني.
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