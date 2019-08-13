معلومات خطيرة… وابن سلمان يتدخل لتقريب وجهات النظر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نقلت صحيفة “أخبار اليوم” اليمنية عن مصادر لم تسمها، ما قالت إنه “معلومات خطيرة ومهمة تتعلق بمستقبل اليمن وما يحاك من اتفاقات ومشاورات”.

وقالت الصحيفة نقلا عن المصادر، التي لم تسمها، إن “لقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز خلُص إلى عقد اجتماع ثلاثي يمني سعودي إماراتي لحلحة كل الأمور والقضايا المتأزمة والانقلاب الأخير بعدن على الشرعية”.

واندلعت اشتباكات عنيفة في عدن بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي على الرغم من أنهما يقاتلان في صفوف التحالف العسكري بقيادة السعودية ضد “أنصار الله” منذ 2015.

وأعلنت الأمم المتحدة الأحد مقتل نحو 40 شخصا وإصابة 260 في القتال في عدن. وأكدت منظمة أطباء بلا حدود في بيان أنها قدمت العلاج لـ119 مصابا في أقل من 24 ساعة في مستشفى تديره المنظمة في عدن.

وتابعت المصادر، في حديثها لـ”أخبار اليوم”، أن الاجتماع الثلاثي الذي سيحضره الرئيس هادي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، سيناقش مصير اليمن للسنوات المقبلة، وستصدر قرارات جمهورية بما سيتمخض عنه من اتفاقات.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إشراك المجلس الانتقالي في قوام الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها إذ سيمنح 4 وزارات منها سيادية (الداخلية) ومنصب نائب رئيس هيئة الأركان وقيادة إحدى المناطق العسكرية، وسيمنح المنصب الثالث في عدد من الوزارات، وسيتولى إدارة 3 محافظات جنوبية.

وذكرت المصادر أن ولي العهد السعودي أجرى محادثات مستمرة واتصالات ساخنة لتقريب وجهات النظر بين الرئيس هادي ومحمد بن زايد لإنهاء الأزمة المتصاعدة والوصول إلى حلول ترضي الجميع بما فيها تقسيم السلطة وإشراك المجلس الانتقالي في الحكومة وهو ما دفع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لزيارة السعودية حتى يكتمل الاتفاق.