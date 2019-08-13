ولاية الخرطوم جهود مكثفة لتصريف مياه الامطار ومعالجة النفايات بمشاركة القوات النظامية

بحث الفريق ركن احمد عابدون حماد والي المكلف في اجتماع موسع مع معتمدي المحليات استغرق ساعات طويلة وسائل تصريف مياه الامطار والنظافة ومعالجة الاثار البيئية المترتبة عليها.

في بداية الاجتماع قدم الوالي تنويرا ضافيا حول زيارة الفريق ا ول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الي مناطق الخرطوم الجنوبية الغربية ممثلة في محلية الخرطوم وجبل الاولياء حيث ووقف ميدانيا علي الجهود المبذولة في اطار خطة الولاية لانفاذ مشروع اصحاح البيئة والنظافة ومكافحة الذباب و البعوض ووضع الحلول الجذرية لقضايا الصرف الصحي ومجاري الامطار و تصريف مياه الامطار الراكدة علاوة علي بناء المعابر والجسور مشيرا الي ان الفريق ا ول حمدان ومرافقيه اطمانوا علي سير العمل بصورة طيبة مؤكدا ان الزيارة كانت ناجحة وتم من خلالها التنسيق بين ولاية الخرطوم والقوات النظامية ممثلة في سلاح المهندسين و قوات الدعم السريع وقوات الامن والاستخبارات العامة للمشاركة في مشروع اصحاح البيئة والنظافة ومعالجة قضايا الصرف الصحي

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وقضايا الخريف والمجاري وغيرها والتي ستنطلق اليوم الثلاثاء كما اشار السيد الوالي الي ان اشراك القوات النظامية قد وجد استحسانا وقبولا من سعادة الفريق اول محمد حمدان دقلو .

وبحسب الصيحة اكد الاجتماع على ضرورة متابعة هيئة النظافة والوحدات الادارية للمشروع مع ايجاد الية لمراقبة الاداء بما يضمن له الاستمرارية وتقديم الدعوة لكافة شرايح المجتمع وبخاصة الشباب للمشاركة في المشروع وتكثيف العمل الاعلامي في هذا الشان مع وضع الاسس والضوابط العلمية والمؤسسية التي تحقق هذه الاهداف وتفعيل دورالحكم المحلي لادارة قضايا الكوارث. في ختام الاجتماع اكد السيد والي الخرطوم المكلف ان زياراته الميدانية ستتواصل لمواقع العمل في المشر وع للوقوف علي سير العمل وتذليل كافة العقبات التي تعترضه مشيرا الي ان العمل سيبدا وفق ثلاث مراحل وهي مرحلة جمع النفايات من المنازل الي اطراف الشوارع ومن ثم تكثيف جمعها الي المحطات الوسيطة حتي تصل النفايات الي المرادم واكد الوالي دعمه لكل محليةبمبلغ 500 الف جنيها ووجه كل المحليات لتشكيل لجان لرفع تقارير الاداء بصفة يومية حول المشروع .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)