أبرز أسعار النفط

التاريخ: 13-أغسطس-2019 فى : اقتصاد 1 مشاهدة إستقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء فوق 60 دولارا للبرميل وبحسب “سونا” جاءت على النحو التالي : نفط عمان 63.78 دولاراً Advertisements نفط مربان 66.12 دولاراً النفط العربي الخفيف 67.94 دولاراً النفط العربي الثقيل 61.34 دولاراً نفط برنت 64.38 دولاراً الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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