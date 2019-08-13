الأمطار تسبب خسائر وأضرارا بمحلية أم رمتة

أشار الأستاذ شرف الدين بابكر شنيبو المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض الي أن هنالك أضرارا لحقت بكافة مناطق المحلية صباح اليوم بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى خسائر في الدور والممتلكات. وقال شنيبو بحسب (سونا) إن المحلية سوف تقوم بتكوين لجان لحصر ومعرفة حجم الأضرار والخسائر والعمل على فتح الطرق والمعابر بين القرى المجاورة، مناشدا كافة المنظمات والجهات الخيرية بتقديم يد العون لمواطني محلية أم رمتة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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