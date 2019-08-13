وفاة وإصابة عدد المواطنين برفاعة جراء الأمطار

أدى اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف يرافقه عدد من القيادات العسكرية والتنفيذية اليوم واجب العزاء بحي 15 برفاعة بمحلية شرق الجزيرة في وفاة الحاجة الرضية عثمان 43 عاما وآمنة شعيب وعلي عبد الله 17 عاما والرضية أحمد 8 سنوات وسراج أحمد 12 عاما، الذين حدثت وفاتهم فجر اليوم نتيجة لانهيار المنزل عليهم بسبب الأمطار التي شهدتها المنطقة ليلة أمس وحتى صباح اليوم وإصابة عبد اللطيف شعيب علي عبد الله 12 عاما وهاجر شعيب علي عبد الله 10 سنوات.

ووجه الوالي بتسخير كافة إمكانيات الولاية لمجابهة السيول والأمطار وتعهد بمعالجة مشكلة الكهرباء وتوفير معينات الخريف من شيكارات وناموسيات وآليات وامصال ومبيدات وآليات.

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من جانبه أكد الأستاذ عثمان محمد عثمان صالح (عم المتوفين) أن زيارة الوالي والوفد المرافق له خففت الكثير من الأحزان داعيا للاهتمام بترقية الخدمات وتوفير مزيد من معينات الخريف.

وكشفت الأستاذة عايدة حمزة أحمد يوسف مدير الشؤون الصحية بالمحلية مقرر غرفة طوارئ الخريف في تصريح بحسب (سونا) عن تأثر قرى سكرانة وأم حجير والنصيراب وأم بلي والقيدح ومقعيرة وود أكرد والحار موسى وكوير موسى وانهيار 15 منزلا بقرية زرقة أم سعيد ووفاة عبد الله علي حسن 92 عاما.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)