اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

وفاة وإصابة عدد المواطنين برفاعة جراء الأمطار

0 نشر
Moayd Noreldeen 0 تبليغ

Advertisements

وفاة وإصابة عدد المواطنين برفاعة جراء الأمطار

أدى اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف يرافقه عدد من القيادات العسكرية والتنفيذية اليوم واجب العزاء بحي 15 برفاعة بمحلية شرق الجزيرة في وفاة الحاجة الرضية عثمان 43 عاما وآمنة شعيب وعلي عبد الله 17 عاما والرضية أحمد 8 سنوات وسراج أحمد 12 عاما، الذين حدثت وفاتهم فجر اليوم نتيجة لانهيار المنزل عليهم بسبب الأمطار التي شهدتها المنطقة ليلة أمس وحتى صباح اليوم وإصابة عبد اللطيف شعيب علي عبد الله 12 عاما وهاجر شعيب علي عبد الله 10 سنوات.

 ووجه الوالي بتسخير كافة إمكانيات الولاية لمجابهة السيول والأمطار وتعهد بمعالجة مشكلة الكهرباء وتوفير معينات الخريف من شيكارات وناموسيات وآليات وامصال ومبيدات وآليات.

Advertisements

 من جانبه أكد الأستاذ عثمان محمد عثمان صالح (عم المتوفين) أن زيارة الوالي والوفد المرافق له خففت الكثير من الأحزان داعيا للاهتمام بترقية الخدمات وتوفير مزيد من معينات الخريف.

 وكشفت الأستاذة عايدة حمزة أحمد يوسف مدير الشؤون الصحية بالمحلية مقرر غرفة طوارئ الخريف في تصريح بحسب (سونا) عن تأثر قرى سكرانة وأم حجير والنصيراب وأم بلي والقيدح ومقعيرة وود أكرد والحار موسى وكوير موسى وانهيار 15 منزلا بقرية زرقة أم سعيد ووفاة عبد الله علي حسن 92  عاما.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة وإصابة عدد المواطنين برفاعة جراء الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا