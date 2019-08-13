الكهرباء تؤكد استقرار الإمداد الكهربائي

التاريخ: 13-أغسطس-2019
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أكد وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء المهندس صلاح أحمد إبراهيم تبلدي في تصريح صحفي عن استقرار الإمداد الكهربائي بالشبكة القومية نتيجة لجهود العاملين بالوزارة وتوجيهات اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارة النفط والغاز ووزارة النقل وشركة النيل للبترول واتحاد غرفة النقل والتي أدت إلى انسياب الوقود لكافة المحطات الحرارية بصورة جيدة، وأيضا هناك تحسن في التوليد المائي نتيجة تحسن مناسيب المياه الذي أدى إلى استقرار الإمداد الكهربائي.
هذا بالاضافة لجهود المهندسين والموظفين والفنيين والعمال بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء في المحافظة على استقرار التيار الكهربائي في الخطوط ومحطات التوزيع وسعيهم وتضافر جهودهم في إصلاح وتنفيذ بلاغات الزبائن مما لقي حظه من الاستحسان من الزبائن على عملهم في ظل ظروف فصل الخريف التي تسببت في كثير من الأعطال والبلاغات واختناق في الطرقات نتيجة للفيضانات.
على صعيد متصل أوضح صلاح خروج مجمع توليد قري الحراري من الخدمة نسبة للسيول الناتجة عن الامطار التي تسببت في جرف السد الترابي لمجمع التوليد مما أثر في طمر طلمبات التبريد لمجمع الوحدات رقم (1) ودخلت مياه الأمطار في مجاري الكوابل وأدت إلى نشوب حريق تم احتواؤه بجهود قوات الدفاع المدني في محول المخدم للمجمع (1) واثرت درجة الحرارة في الكوابل وغرفة أجهزة التحكم والحماية. كما تم احتواء الفيضان ويجري سحب مياه الفيضان بالطلمبات لخارج حرم المجمع بواسطة قوات الدفاع المدني وتقوم فرق المهندسين والفنيين بالمراجعة والفحص الفني ومن ثم التشغيل الدائم، ومن المتوقع دخول مجمع توليد قري الحراري الخدمة اليوم بإذن الله .
وبحسب “سونا” أكد وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء أن هذا العطل الطارئ لن يؤثر على إمداد القطاعات الاستهلاكية المختلفة وأن التوليد المتوفر عبر محطات التوليد المائي والحراري حاليا كافٍ لإمداد المشتركين من الشبكة القومية فقط دون برنامج قطوعات.
في السياق أفاد صلاح بأن وحدات الدفاع المدني بجانب المهندسين والفنيين يبذلون جهدا مقدرا لتصريف المياه والصيانة وبين في تصريحاته عن متابعتهم اللصيقة عبر شركة توزيع الكهرباء لكافة البلاغات حسب النظام المعمول به في تنفيذ البلاغات وتقديم الخدمات للمواطنين كما طالب المواطنين بالتعاون مع فرق الصيانة التي تعمل في جميع المواقع في ظل الظروف الطبيعية التي تسببت في كثير من الأعطال.
كما يتقدم وكيل الوزارة بالاعتذار للمواطنين عن الأعطال الخارجة عن الارادة نسبة للظروف الطبيعية، مشيدا بصبر المواطنين وسعة صدورهم وتعاونهم في الفترة السابقة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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