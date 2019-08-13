بعد اتصال ميسي.. مسؤولو برشلونة في باريس لإعادة نيمار

علمت مصادر شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية أن مسؤولين كبارا في نادي برشلونة الإسباني سافروا إلى العاصمة الفرنسية، الثلاثاء، من أجل عقد محادثات مع إدارة باريس سان جرمان لإعادة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الكامب نو.

وأصبحت مغادرة نيمار للعاصمة الفرنسية شبه محسومة بعد أن أعلن النجم البرازيلي أنه لن يرتدي قميص باريس سان جرمان مجددا، وبعد غيابه عن مباراة فريقه الأولى في الدوري وإعلان النادي أن هناك مفاوضات متقدمة لرحيله. ويتنافس برشلونة وغريمه الأزلي ريال مدريد على الظفر بخدمات نيمار الذي غادر برشلونة عام 2017 إلى باريس سان جرمان بصفقة بلغت 222 مليون يورو جعلته أغلى لاعب كرة قدم في العالم. وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، الثلاثاء، أن ليونيل ميسي قائد برشلونة، لا يريد للمهاجم البرازيلي الانتقال إلى الغريم ريال مدريد الإسباني، واتصل به هاتفيا من أجل توجيه النصح له بالعودة إلى بطل الدوري بدلا من الانتقال للفريق الملكي. وانطلق ما يشبه مزادا علنيا بين العملاقين الإسبانيين لضم نيمار قبل إغلاق نافذة الانتقالات في الدوري الإسباني في 31 أغسطس الحالي. وقالت صحيفة “ماركا” الرياضية منذ أيام تحت عنوان عريض “نيمار في الأفق”، وأضافت “اقتنع ريال مدريد بأن فكرة التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا أصبحت مستحيلة وقد عاد البرازيلي (نيمار) إلى الواجهة مجددا”.

وشرحت “ماركا” في صفحاتها الرياضية الداخلية بأن رحيل بوغبا عن مانشستر يونايتد بات غير محتمل لأن مانشستر يونايتد لم يتعاقد مع أي لاعب وسط قبل إقفال فترة الانتقالات في إنجلترا الخميس، لكنها لا زالت مفتوحة حتى الثاني من سبتمبر في إسبانيا وفرنسا”.

وكان لاعب الوسط الفرنسي، بطل العالم الخيار الأول لمدرب ريال مدريد زين الدين زيدان.

وأشارت الصحيفة إلى أن التخلي عن فكرة التعاقد مع بوغبا يسمح لريال مدريد “باستعادة قوة القرار في ما يتعلق بالتعاقد مع أحد النجوم الكبار”.

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أما صحيفة “أس”، فأشارت إلى وجود مزاد بين ريال مدريد وبرشلونة لجلب النجم البرازيلي الراغب في ترك باريس سان جرمان بعد موسمين في صفوفه إثر انتقاله إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

وكشفت “أس” من دون الإشارة إلى أي مصدر بأنه “تم عرض اللاعب على النادي الملكي وجرت مفاوضات في هذا الشأن”.

وبحسب سكاي نيوز عربية ذكَرت كل من “ماركا” و”أس” بأن علاقة باريس سان جرمان بريال مدريد أفضل بكثير منها مع برشلونة.

وبالنسبة إلى الصحف الكتالونية فإن تهديد مدريد جدي جدا، وقالت صحيفة “سبورت”: “برشلونة يقوم بهجوم مضاد باتجاه نيمار” مشيرة إلى إمكانية التقدم بعرض جديد يتضمن انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو في الاتجاه المعاكس.

وأضافت “طلب برشلونة من نيمار بأن يفرمل عملية انتقاله إلى ريال مدريد وبأن يقوم باتخاذ موقف من أجل العودة إلى برشلونة”.

من جانبها، اعتبرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” بأن “الأولوية” بالنسبة إلى نيمار هي العودة إلى برشلونة حيث يلعب صديقاه ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وأضافت الصحيفة “حدد البرازيلي تاريخ 20 أغسطس لكي يعرف جدية برشلونة في الحصول على خدماته” مشيرة إلى أن نيمار قد يدرس “وجهات أخرى” في حال العكس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)