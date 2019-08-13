قفزة كبيرة في أسعار النفط

قفزت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت واشنطن عن تأجيل فرض رسوم جمركية على بضائع صينية، والتي اعتبرها المتعاملون كنوع من التهدئة في الحرب التجارية المحتدمة بين واشنطن وبكين.
وأظهر موقع "بلومبرغ" أنه جرى تداول عقود "برنت"، بحلول الساعة 17:35 بتوقيت موسكو، عند 60.80 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 4% عن سعر التسوية السابق.
في حين تم تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 56.85 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 3.5% عن سعر الإغلاق السابق.
وفيما يلي رسم بياني يظهر حركة تداول مزيج "برنت" اليوم:
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