أمريكا ترجئ فرض رسوم على بعض المنتجات الصينية

قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي اليوم الثلاثاء، إن إدارة ترامب سترجئ فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على منتجات صينية محددة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الخلوية، والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها الشهر المقبل.
وقال مكتب الممثل التجاري في بيان إن "المنتجات الأخرى التي سيتم تأجيل فرض الرسوم عليها إلى 15 ديسمبر المقبل، تشمل أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة ألعاب الفيديو، وألعاباً محددة، وشاشات الكمبيوتر، وأنواعاً بعينها من الأحذية والملابس".
وأضاف أن "مجموعة منفصلة من المنتجات سيتم استثناؤها بالكامل، بناء على عوامل الصحة والسلامة والأمن القومي وعوامل أخرى".
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