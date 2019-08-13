مالك عقار: لم نطالب بأي محاصصة في هياكل الانتقالية

نفى رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، مالك عقار مطالبة الجبهة الثورية بمحصاصات في هياكل السلطة الانتقالية (مجلس الوزراء، المجلس السيادي، والمجلس التشريعي)، مؤكداً أنهم ما زالوا حتى اللحظة الراهنة حركات حاملة للسلاح، ولا بد من توقيع اتفاق سلام شامل ودائم أولاً حتى تستطيع الجبهة الانخراط في الحياة السياسية.

وأشار عقار في تصريحات بحسب صحيفة الاتحاد الاماراتية إلى أن اتفاق السلام ستتم مناقشته ومن ثم توقيعه عقب تشكيل الحكومة الانتقالية التي بدورها ستتفاوض معنا كحركات مسلحة، ومن ثم لم نستطع التقدم بأي مطالب أو محصاصات.

وأكد عقار أنه بحث في القاهرة مع قوى الحرية والتغيير تضمين جميع بنود وثيقة اتفاق السلام التي تم التفاهم بشأنها وتوقيعها في أديس أبابا، فضلاً عن تضمين بعض القضايا الأخرى، مثل «ملف السلام، الإجراءات التمهيدية».

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واختتم ممثلو أبرز الحركات الاحتجاجية في السودان اجتماعا استضافته مصر، وذلك قبيل أيام من التوقيع الرسمي على اتفاق يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية في الخرطوم، وهذا وفق ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها حول محادثات قوى التغيير والجبهة الثورية في القاهرة : ان “المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم”.”.

ومن المقرر التوقيع على الإعلان الدستوري التاريخي في احتفال في 17 أغسطس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)