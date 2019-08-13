بالصورة.. ما هي حقيقة خطوبة الحسناء (لوشي) من نجم المظاهرات (دسيس)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان خلال اليومين الماضيين بخبر خطوبة نجمة السوشيال ميديا الاولى بالسودان الاعلامية الاء المبارك (لوشي) من نجم المظاهرات وملهب حماس الثوار (دسيس) الذي حقق شهرة واسعة بعد كتابته وتلحينه لعدد من الشعارات الثورية. وبحسب موقع النيلين فقد استغل ناشرو الخبر صورة تجمع نجمة قناة الهلال (لوشي) بالثائر (دسيس) ليؤكدوا انهما ارتبطا رسمياً تأهبا للزواج. وتشير متابعات محررة موقع النيلين الى ان لا صحة لخبر خطوبة الثنائي وان الصورة تم التقاطها بعد ان قامت حسناء الاعلام السوداني باستضافة دسيس في اول ايام عيد الأضحى المبارك في برنامج عرض على شاشة قناة الهلال. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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