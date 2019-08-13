شرطة رئاسة أم درمان تضبط مصنعاً لكريستالات الخمور

التاريخ: 13-أغسطس-2019 فى : حوادث 44 مشاهدة Advertisements تمكنت شرطة رئاسة أم درمان برئاسة قبطانها الماهر الدكتور علاء الدين عثمان السنهوري (رجل المهام الصعبة) تم تشكيل تيم للمباحث برئاسة الملازم مازن والمساعد شرطة فتح الرحمن يوسف (جنكيز) من مداهمة أحد الأوكار التي يعمل أصحابها في صناعة الخمور (السموم الهالكة)، وعند مداهمة المنزل تمكنت الشرطة من القبض على عدد من المتهمين وضبط (3) جوالات معبأة بالكريستالات مجهزة للبيع، حيث تم ضبط عدد (174) كريستالة كبيرة و(39) كريستالة صغيرة جاهزة للبيع. وتم اقتياد المتهمين بحسب صحيفة الدار، لقسم شرطة الصناعات ومعهم المعروضات وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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