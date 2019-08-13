نظاميون يحملون أسلحة ينهبون عدداً من المواطنين بأم درمان

تكررت حوادث النهب بإشهار سلاح بالسوق الشعبي بأم درمان والمنطقة الصناعية بارتداء عدد (4) متهمين الزي العسكري وهم يحملون الأسلحة من قبل ثلاثة أيام قاموا بإطلاق رصاصة في بطن صاحب أحد المحلات بالمنطقة الصناعية بأم درمان وقاموا بنهبه مبالغ مالية كبيرة من داخل دكانه.

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وأمس قاموا بإشهار السلاح في وجه أحد المواطنين ونهبوا منه عدد (4) موبايلات. وتتواصل جرائم النهب بالسوق الشعبي بأم درمان لأفراد يرتدون الزي العسكري وهم في حالة (سكر) عندها تم تدوين بلاغات بقسم شرطة بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)