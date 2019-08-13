المخابرات تضبط كميات من الأسلحة في طريقها إلى إثيوبيا

تمكن جهاز المخابرات العامة من ضبط كميات من الأسلحة في ولاية القضارف، في طريقها إلى دولة إثيوبيا، شملت (53) بندقية “كلاشنكوف” و(41) خزنة، كانت مخبأة في خزان وقود.

وأشارت والي القضارف المكلف اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم بالجهود التي أفضت لضبط هذه الكمية من الأسلحة، داعياً إلى الحرص على مراقبة الحدود بين الولاية وإثيوبيا.

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من جانبه قال مدير جهاز المخابرات العامة بالإنابة بولاية القضارف، العميد بكري أبو الزاكي بحسب صحيفة الدار، بأن العملية تمت بالتنسيق مع رئاسة جهاز المخابرات المركزي، مؤكداً الالتزام بالحفاظ على الأمن القومي، وأمن الحدود بصفة خاصة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)