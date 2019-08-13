نهر القاش يبتلغ ثلاثة أشقاء بسبب الماعز

التاريخ: 13-أغسطس-2019 فى : حوادث 6 مشاهدة ابتلغ نهر القاش بمدينة كسلا ثلاثة أشقاء بسبب ماعز عشية عيد الأضحى المبارك. Advertisements وتعود تفاصيل الحادث إلى أن الأشقاء الثلاثة وهم عبد الله وعبد الرحيم وعبد الرحمن إسماعيل من الحلنقة وسط كانوا في طريق عودتهم للمنزل، حيث فر منهم الماعز بجوار نهر القاش وكانت النهاية بأن ابتلعهم نهر القاش، وتم استخراج أحد الجثامين وجاري البحث عن الآخرين حتى أمس بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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