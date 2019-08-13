وفاة سودانية بـ(عمان) إثر سقوطها من الطابق الرابع

التاريخ: 13-أغسطس-2019 فى : حوادث 75 مشاهدة لقيت سيدة تحمل الجنسية السودانية مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الرابع من شقتها في منطقة “بيادر وادي السير” بالعاصمة عمان. Advertisements وأسعفت السيدة إلى المستشفى ولكنها وصلت في حالة وفاة، حيث فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادثة، ولا تشير التحقيقات الأولية إلى شبهة انتحار أو جنائية بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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