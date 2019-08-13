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قيادي بـ”قوى التغيير” ينفي الاجتماع مع “قوش” في القاهرة

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التاريخ: 13-أغسطس-2019

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قيادي بـ”قوى التغيير” ينفي الاجتماع مع “قوش” في القاهرة

نفى القيادي بـ”قوى التغيير” مدني عباس مدني إلتقائه بـ”قوش” في القاهرة، مشيراً إلى أن “قوش” ساهم في المعاناة خلال الفترات السابقة.

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وذكر أن من أبرز مهام النائب العام المقبل هو إعمال مبدأ المحاسبة لـ”قوش” وغيره، مشدداً على أن أي جرم تم ارتكابه لن يسقط بالتقادم بحسب صحيفة أخبار اليوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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