نزار حامد : هدفي في رايون هدية لعشاق الهلال

الخليج 365 : وصف اللاعب نزار حامد العائد بقوة الى التألق بعد ابتعاد دام لشهور بسبب الاصابة ..وصف مباراة فريقه الاخيرة أمام رايونم بأنها لم تكن سهلة في بدايتها ولكن سرعان ما فرض الهلال هيبته جعل اصحاب الارض مرتبكا وقال ان التعادل لا يعني الهلال تأهل ونحتاج الى مزيدا من الجهد في مباراة العودة واللعب بمسئولية من اجل الوصول الى دور الـــــــــــ(32) وقال ان الهدف الذي احرزه في شباك الفريق الرواندي هديه لعشاق الهلال وتأكيد على ان عودته باتت امرا واقعا ليقود الوسط كما كان في السابق ولن يبخل على الجماهير بقطرة عرق وسيبذل الجهد لأسعادها المادة السابقة أزمة بين الاتحاد والهلال بسبب مباراة الرابطة

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