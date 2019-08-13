أزمة بين الاتحاد والهلال بسبب مباراة الرابطة

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الخليج 365 :
في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد كرة القدم السوداني تمسّكه بالبرنامج المعلن لمباريات الممتاز للمرحلة الأولى والثانية من المنافسة، ما زال الغموض سيّد الموقف بشأن المواجهة بين الهلال الخرطوم والرابطة كوستي المحدّد لها السادس عشر من الشهر الجاري.
وأقرّ نادي الهلال بصعوبة أداء المباراة بسبب ضيق الوقت لارتباطه بلقاءٍ أمام الوصل الإماراتي في البطولة العربية في العشرين من ذات الشهر.
وينتظر أنّ يحطّ الهلال رحاله في الخرطوم قادمًا من رواندا غدًا”الأربعاء” على أنّ يغادر إلى كوستي لأداء مباراة الرابطة الجمعة، قبل أنّ يتوجّه إلى الإمارات بالسبت.
وبحسب مصادر لـ”باج نيوز” فإنّ مجلس الهلال طالب اتحاد كرة القدم بمراعاة مصلحة الوطن وتأجيل مباراة الرابطة كوستي في الممتاز.
وشدّد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني في حفل قرعة الممتاز التي جرت”الأربعاء” الماضي على أنّ النسخة الـ”25″ من المنافسة ستكون مختلفة عن سابقاتها.
وينتظر أنّ تبدأ بطولة الممتاز الجمعة القادم بمواجهتين ضمن الأسبوع الأول.وربما لاحت ازمة في الافق بين الهلال والاتحاد العام بسبب تمسك الاخير بعدم نقل او تاجيل المباراة المعلنة
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