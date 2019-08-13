مبادرة مصرية متعثرة.. المباحثات السودانية بالقاهرة وصلت إلى طريق مسدود

قالت مصادر إن اجتماعات السودانيين التي تجري في القاهرة بين “قوى الحرية والتغيير” و”الجبهة الثورية” بمبادرة ورعاية مصرية وصلت إلى طريق مسدود.

وأضافت المصادر أن فشل تلك اللقاءات جاء إثر رفض وفد قوى التغيير لتضمين وثيقة السلام والتحول الديمقراطي بالوثيقة الدستورية الموقع عليها بأديس أبابا. وأكدت أن وفد قوى التغيير أبلغ الحكومة المصرية والجبهة الثورية – التي تضم حركات عسكرية وقوى سياسية – أنه غير مفوض لفتح الوثيقة، وأنه جاء إلى القاهرة لتطمين الجبهة بأن تحقيق السلام أولوية للحكومة الانتقالية المقبلة.

Advertisements

من جانبها هددت الجبهة الثورية بحسب صحيفة أخبار اليوم، بحشد أنصارها للمطالبة بإيلاء السلام الاهتمام المطلوب وتضمين وثيقة السلام والتحول الديمقراطي في الوثيقة الدستورية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)