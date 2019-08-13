حزب الأمة القومي ينفي ارتباطه بالخارج

نفى د. إبراهيم الأمين، نائب رئيس حزب الأمة القومي، وجود أي ارتباطات له بالخارج أو تلقيه لأي دعم خارجي، مشيراً إلى أن قواعده القوية والفاعلة هي مصدر قوته، رغم محاولات الاختراق التي تعرض لها، واستقطاب أفراد منه لتكوين أحزاب.

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وأكد الأمين بحسب صحيفة أخبار اليوم، أن الحزب يحتل موقعاً متميزاً داخل “قوى إعلان الحرية والتغيير” من واقع حرصه على التوافق حول القضية الوطنية بمجملها، مبيناً أن مسألة الالتزام بالتغيير تأتي في قمة أولويات قوى إعلان الحرية والتغيير باعتبار الثورة ملكاً لكل السودانيين وأن القيادة لا تعني تقلد المواقع الأمامية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)