أحداث دامية بشمال دارفور خلفت ضحايا ومصابين

التاريخ: 13-أغسطس-2019
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لقى ثلاثة مزارعين مصرعهم وجرح واحد بمنطقة شنقل طوباي بمعسكر نيفاشا.
وتعود تفاصيل الحادثة عندما كان المزارعون بمزارعهم، دخل رعاة بمواشيهم في مزارع النازحين وأطلق نيران أسلحتهم على المزارعين، مما خلف مقتل ثلاثة وجرح واحد، وهرعت حكومة الولاية ولجنة الأمن وتم توجيهات بمطاردة الجناة وتقديمهم للعدالة. يذكر أن الحادثة وقعت يوم السبت الماضي قبل أيام عيد الأضحى المبارك وتم إسعاف الجريح لمستشفى الفاشر لتلقي العلاج بحسب صحيفة أخبار اليوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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