د. إبراهيم الأمين يوضح نقاط خلافات “الحرية والتغيير” مع “الثورية”

التاريخ: 13-أغسطس-2019
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أجمل الدكتور إبراهيم الأمين، نائب رئيس حزب الأمة القومي، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، نقاط الخلاف مع الجبهة الثورية في غياب اسمها في الوثيقة الدستورية والذي قد يفتح الباب لبقية حملة السلاح والمقاومة المسلحة لإيراد أسمائهم أيضاً في الوثيقة.
وأشار . إبراهيم بحسب صحيفة أخبار اليوم، إلى أن الجبهة الثورية تحدثت عن محاصصات في المرحلة الانتقالية التي يراد لها أن تكون مرحلة تأسيس للديمقراطية المقبلة في وقت يجب أن تكون الحكومة المرتقبة حكومة برنامج وفق سقف زمني محدد، ولا يكون لديها أية محاصصات بخلاف البرنامج المحدد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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