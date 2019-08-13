مقتل شخصين والقبض على أربعة من اللصوص بجنوب دارفور

التاريخ: 13-أغسطس-2019
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لقى شخصان مصرعهما إثر اشتباكات بين فزغ لمواطنين تحرك من منطقة النظيف بجنوب دارفور وبين مجموعة من اللصوص نهبت (400) رأس من المواشي، أحد القتلى من الفزع بينما الآخر من اللصوص، كما تم إلقاء القبض على أربعة من اللصوص، ولكن الفزع سلمهم إلى القوات النظامية هناك.
وقال العمدة سليمان حسن بشير أحد القيادات الأهلية بجنوب دارفور بحسب صحيفة أخبار اليوم، أن اللصوص دائماً ما يتسللون إلى النظيف من محليتين محددتين ودعا السلطات في جنوب دارفور للاجتهاد في جمع السلاح وتجفيفه الأمر الذي يحرم اللصوص والنهابين من الحصول علىيه وضمان عدم ترويع المواطنين وسرقتهم.
وأوضح أن ظهور السلاح من حديد في الأيادي الخطأ سيجعل الاستقرار في دارفور أكثر هشاشة لذلك يجب التشديد في جمعه من أيدي دميع المواطنين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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