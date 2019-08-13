“العسكري” و”قوى التغيير” يكملان ترتيبات الاحتفال بتوقيع على الوثيقة الدستورية

تحتفل البلاد السبت المقبل الموافق السابع عشر من الشهر الحالي، بتوقيع الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير مؤخراً.

وأكمل الطرفان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير ترتيباتهما للاحتفال الرسمي بالتوقيع على الوثيقة، وسط حضور دولي وإقليمي من الرؤساء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، فيما تشهد عواصم دول الجوار في القاهرة وجوبا وانجمينا لقاءات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالوثيقة الدستورية.

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وقال الدكتور إبراهيم الأمين، نائب رئيس حزب الأمة القومي، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير بحسب صحيفة أخبار اليوم، إن الاحتفال رمزي، وأنهم في قوى إعلان الحرية والتيغير ترددوا كثيراً في كلمة (الاحتفال) لأن السودان فقد أرواحاً وشهداء في هذه الثورة، وبالتالي فإن الاحتفال رمزي، ويأتي لاستقبال مرحلة جديدة لبناء السودان الجديد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)