نائب رئيس المجلس العسكري يترأس اجتماع لجنة الطوارئ القومية

ترأس نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو أمس بالقصر الجمهوري اجتماع لجنة الطوارئ القومية.

وأوضح نائب رئيس المجلس العسكري أن الاجتماع بحث سبل درء ومعالجة آثار السيول والأمطار. وأعلن عن قيام حملات نظافة وإصحاح البيئة وازالة النفايات بولاية الخرطوم والتي ستشارك فيها وحدات من كل القوات النظامية، مؤكداً أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري وفرت كل المعدات اللازمة لطوارئ الخريف للمجلس الأعلى للدفاع المدني وتم تسليمها إلى جميع الولايات منذ شهر مايو.

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وأضاف أن اللجنة الاقتصادية وفرت المبيدات وطلمبات الرش لمكافحة الحشرات وشدد سيادته على أنه يأتي على رأس أولويات مهام والي الخرطوم موضوع نظافة وإصحاح البيئة بالولاية. وحث الفريق أول دقلو بحسب صحيفة أخبار اليوم، المواطنين خاصة الشباب على المساهمة في هذه الحملات والعمل على إنجاحها وترحم على أرواح ضحايا السيول والأمطار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)