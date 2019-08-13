أهلي شندي يترقّب قرار الاتحاد بشأن طلبه

الخليج 365 :

يترقّب نادي الأهلي شندي بتّ اتحاد الكرة في طلبه بشأن تحويل مباراته أمام حي الوادي نيالا في بطولة الممتاز من استاد شندي لتلعب في ملعب الخرطوم.

وينتظر أنّ يتخذ اتحاد الكرة قراره بشأن تحويل المباراة من شندي إلى الخرطوم غدًا”الأربعاء” بحسب مصادر لـ”باج نيوز”.

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وكان نادي الأهلي شندي قد مُنح مهلة من قبل اتحاد الكرة لإنهاء الصيانة في ملعبه ليتمكّن من استضافة مباريات الممتاز في النسخة الـ”25″.

ويتشدّد اتحاد الكرة في الملاعب التي تستضيف مباريات الدوري الممتاز، وكان قد أبعد عددًا منها في النسخة السابقة لعدم جاهزيتها بالشكل المطلوب وفقًا للجنة التي كوّنت لمعاينة الملاعب.

والجمعة المقبل، ينتظر أنّ تعلن عن صافرة انطلاقة منافسة الدوري الممتاز بمباراتين ضمن المرحلة الأولى بين الفلاّح عطبرة والهلال الأبيض، والرابطة كوستي والهلال الخرطوم.