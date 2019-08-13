أكدت سلطات جبل طارق، منذ قليل، بأنها تسعى لتخفيف التوتر الناجم عن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل لها. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً...

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. سلطات جبل طارق: نسعى لتخيف التوتر جراء احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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