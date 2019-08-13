زعيم المعارضة مشار يعود إلى الخرطوم

عاد زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان رياك مشار، يوم الإثنين، إلى العاصمة السودانية من إثيوبيا حيث عقد اجتماعات متعددة.

وفقاً لبيان، قال فوك بوث بالوانق ، مدير الإعلام بالحركة الشعبية في المعارضة إن مشار عاد إلى الخرطوم مساء الاثنين.

وذهب مشار ، الذي سيتم إعادة تنصيبه بموجب اتفاقية السلام في منصب النائب الأول للرئيس ، إلى أديس أبابا يوم 21 يوليو استجابة لدعوة الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات ، براميلا باتن.

وقال بالوانق إن مشار والسيدة باتن ناقشا قضايا تتعلق بالسلام والعنف الجنسي في جنوب السودان.

وأشار مسؤول المعارضة إلى أن مشار قد عقد أيضاً اجتماعات منفصلة مع أصحاب المصلحة أثناء إقامته في أديس أبابا.

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مشار ، الذي يقيم في السودان ، لا يُسمح له بالسفر بحرية إلى الدول التابعة للهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد)، وهي منظومة إقليمية.

وترتب الايقاد التي توسطت في اتفاق سلام جنوب السودان لعقد لقاء وجهاً لوجه بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار لبناء الثقة ومناقشة تحديات اتفاق السلام.

وتصر الحكومة على ضرورة عقد الاجتماع بين كير ومشار في العاصمة جوبا، بينما تطالب الحركة الشعبية في المعارضة على عقد الاجتماع في أديس أبابا.

ولايزال إنشاء جيش موحد وتحديد عدد الولايات من أكثر القضايا صعوبة في اتفاق السلام المنشط الذي وقعت عليه الأطراف في سبتمبر عام 2018.