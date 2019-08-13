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أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يتم تداول سعر الصرف اليوم في السودان بمتوسط اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني البنك المركزي على النحو التالي

العملة شراء بيع متوسط

الدولار

45.0000

45.2250

45.1125

الين الياباني

0.4239

0.4260

0.4250

الجنيه الاسترليني

54.7112

54.9848

54.8480

الفرنك السويسري

46.1274

46.3580

46.2427

الدولار الكندي

33.8861

34.0555

33.9708

كرونة السويدية

4.6778

4.7012

4.6895

الكرونة النرويجية

5.0381

5.0633

5.0507

الكرون الدنماركي

6.7602

6.7940

6.7771

الدينار الكويتي

147.8755

148.6149

148.2452

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الريال السعودي

11.9981

12.0581

12.0281

الدرهم الاماراتي

12.2526

12.3139

12.2832

الريال القطري

12.3606

12.4224

12.3915

الدينار البحريني

119.3951

119.9921

119.6936

ريال عماني

116.9135

117.4981

117.2058

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

61.1816

61.5060

61.3438

الدولار الحسابي (مصر)

3.2500

3.2898

3.2699

اليورو

50.4464

50.6986

50.5725

XAR

2171.3328

2182.9165

2177.1247

المادة السابقةأسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء الموافق13أغسطس2019م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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