أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يتم تداول سعر الصرف اليوم في السودان بمتوسط اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني البنك المركزي على النحو التالي العملة شراء بيع متوسط الدولار 45.0000 45.2250 45.1125 الين الياباني 0.4239 0.4260 0.4250 الجنيه الاسترليني 54.7112 54.9848 54.8480 الفرنك السويسري 46.1274 46.3580 46.2427 الدولار الكندي 33.8861 34.0555 33.9708 كرونة السويدية 4.6778 4.7012 4.6895 الكرونة النرويجية 5.0381 5.0633 5.0507 الكرون الدنماركي 6.7602 6.7940 6.7771 الدينار الكويتي 147.8755 148.6149 148.2452 Advertisements الريال السعودي 11.9981 12.0581 12.0281 الدرهم الاماراتي 12.2526 12.3139 12.2832 الريال القطري 12.3606 12.4224 12.3915 الدينار البحريني 119.3951 119.9921 119.6936 ريال عماني 116.9135 117.4981 117.2058 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 61.1816 61.5060 61.3438 الدولار الحسابي (مصر) 3.2500 3.2898 3.2699 اليورو 50.4464 50.6986 50.5725 XAR 2171.3328 2182.9165 2177.1247 المادة السابقة أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء الموافق13أغسطس2019م

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