أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء الموافق13أغسطس2019م

الخليج 365 : سعر الدولار اليوم مقابل الجنية السوداني في السوق الاسود بلغ 65.00 جنيه لكل دولار.

سعر الجنيه السوداني مقابل اليورو اليوم بلغ سعر 72.80 جنيه لكل عملة أوروبية.

سعر الجنيه السوداني مقابل الريال السعودي في السوق الأسود بلغ اليوم سعر 17.33 جنيه لكل ريال سعودي.

سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري في السوق الحر بلغ اليوم سعر 3.91 جنيه سوداني لكل عملة مصرية.

أسعار الجنيه السوداني مقابل الدرهم الإماراتي اليوم بلغ في المتوسط 17.83 جنيه لكل درهم. المادة السابقة ازمات خانقة فى العيد المقالة القادمة أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي

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