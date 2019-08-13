ازمات خانقة فى العيد

خاص الخليج 365:

منذ مدة ليست بالقصيرة والازمات فى بلادنا تراوح مكانها مع انفراج نسبي احيانا سواء فى بعض المناطق او بعض الاوقات لتعود وتحكم الخناق على الناس من جديد .

ازمة فى الخبز ومثلها او اسوأ منها فى الوقود وندرة فى البهايم وقلة الوارد لاسواق الخرطوم جعلت الاسعار هذا الموسم لاتطاق مما ضاعف من الازمات وزاد من معاناة الناس .

وجاءت الأمطار متزامنة مع العيد فزادت الخرطوم خرمجة على خرمجتها وبؤسا على بؤسها واستعصت المواصلات (داخل وخارج ولاية الخرطوم ) واصبح الناس يمنون انفسهم بالحصول على مقعد فى اى مركبة عامة يصلون عبرها الى وجهتهم واستغل اهل السيارات الظرف اسوأ استغلال وضاعفوا التعرفة فى بعض الخطوط الى ثلاثة اضعاف اضافة لتقسيم الخطوط الذى درجوا عليه منذ زمن فى غياب تام للرقابة الرسمية وانعدام للضمير والوازع الاخلافى الذى يردع عن الجشع المفرط والتكسب على حساب زيادة معاناة الناس وتعبهم ، اما المسافرون الى خارج ولاية الخرطوم فقد تضاعفت اسعار التذاكر بصورة كبيرة ومع اضطرارهم للسفر وتكبدهم المشاق وزيادة المعاناة واجهتهم مشكلة اخرى تمثلت فى قطع الطرق وعدم تمكنهم من الوصول الى اهلهم ، وكانت معاناة المسافرين عبر طريق الصادرات (بارا امدرمان) هى الاقسى اذ انقطع الطريق مرتين وفى اكثر من مكان ، وحاصرت المياه الهائجة المسافرين فى ظل غياب تام للسيد المدير التنفيذى لمحلية جبرة الشيخ ووجوده خارج المحلية وهى تتعرض لهذه المحنة وكان لزاما عليه التواجد وخدمة الناس واسعافهم لكنه سافر خارج المحلية ولم يرجع مما ادى لاقالته من قبل والى شمال كردفان.

هذه الازمات فى مجملها نتجت عن التقصير وسوء الادارة ولابد من محاسبة كل مقصر وايقاع اقسى عقوبة عليه لعل ذلك يسهم فى اصلاح الحال بعض الشي؛ والله المستعان.