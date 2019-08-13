أسعار النفط اليوم برنت الثلاثاء 13-8-2019 في سوق التداول مقابل الدولار الأمريكي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نتابع سعر برميل نفط خام برنت اليوم مقابل الدولار الأمريكي، ونظرا لجودته العالية يباع نفط برنت في الأغلب بسعر أعلى من خام سلة أوبك، يبلغ إنتاج خام برنت حاليا ما يقارب نصف مليون برميل يوميا، من الحقول المشتركة بين الدولتين انجلترا والنرويج، وفي العادة يتم استهلك كامل إنتاجه داخل القارة الأوروبية. نوع النفط القياسي السعر مقابل الدولار الأمريكي سعر نفط برنت 58.57 سعر نفط أوبك 57.82 سعر النفط السعودي الخفيف 58.07 سعر النفط العماني 57.02 سعر النفط الجزائري 57.47 سعر النفط الإمارتي 58.26 سعر النفط الكويتي 59.20 سعر نفط إيراني ثقيل 52.06 سعر نفط البصرة خفيف 59.61 سعر النفط الأمريكي غرب تكساس 54.83 سعر النفط الأمريكي لوزيانا خفيف 58.81 سعر النفط الروسي 55.70 سعر النفط النيجيري 59.15 سعر سلة النفط المكسيكي 48.04 سعر وحدة الغاز الطبيعي 2.105 المادة السابقة دوري أبطال آسيا…موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة والمعلقين المقالة القادمة احداث عدن والمشروع الصهيوامريكى .. بقلم محمد عبد الله

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