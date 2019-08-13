دوري أبطال آسيا…موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة والمعلقين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يستضيف ملعب ستاد الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض مباراة الهلال والأهلي في مباراة سعودية خالصة ذات طابع آسيوي، في مباراة تُلعب ضمن منافسات دور إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في مباراة ينتظرها جماهير كرة القدم السعودية والآسيوية.

الهلال صاحب الأرض والجمهور في مباراة الليلة يأمل في الحصول على بطاقة التأهل لدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، الزعيم السعودي يكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف على الأقل من أجل التأهل للدور القادم، والاستمرار في دوري الأبطال.

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أما فريق الأهلي السعودي فيسكون مطالباً بالفوز على الهلال بفارق أكثر من هدفين من أجل ضمان التأهل للدور القادم من البطولة القارية، الأهلي خسر على ملعبه في مباراة الذهاب على يد الهلال بنتيجة 4-2، لذا فإن الفريق لن يكون أمامه سوى الفوز إذا ما أراد لاعبوه التأهل.

موعد مباراة الهلال والأهلي

وستقام مباراة الهلال والأهلي مساء اليوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي

هذا وستكون مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم في دوري أبطال آسيا منقولة عبر شاشة قناة Bein SPORTS HD2 بصوت المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، بالإضافة إلى أن المباراة ستنقل من خلال شاشة قناة الكأس HD3 بصوت سمير المعيرفي.