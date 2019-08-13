تامر حسني ينتهي من تصوير أغنية “دلوقتي ارتاح” في فيلمه الجديد “الفلوس”

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الخليج 365 :
انتهى الفنان تامر حسني، من تسجيل أغنيته الجديدة من ضمن أحداث فيلمه “الفلوس”، والذي من المقرر طرحه خلال الأسابيع المقبلة على سينمات مصر، والتي قد تحمل عنوان “دلوقتي ارتاح” وهي من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان أحمد زعيم، ومن توزيع وسام عبد المنعم، والفيلم في البداية كان يحمل اسم “حمزة” ثم تم تغيره إلى “نصب تذكاري” حتى تم الاستقرار على الاسم الأخير “كل سنة وأنت طيب” ثم تم تغيره ونهائياً إلى “الفلوس”.
ويشارك في بطولة الفيلم كلاً من تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد السقا، وعلى ربيع، ويزو، ومي عز الدين، وهو من تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج سعيد الماروق.
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