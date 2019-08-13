بطانة السوء تحول المطر من نعمة الى نقمة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

العنوان الابرز لاحداث هذا الاسبوع ليس بالضرورة عيد الاضحى المبارك ولا الارتفاع الكبير فى اسعار الخراف والبهائم بشكل عام ، ولا الغلاء الفاحش فى كل مستلزمات الحياة انما كانت الامطار التى ضربت اجزاء واسعة من البلاد فاحالت فرحة العيد الى حزن وخوف كانت هى الخبر الابرز .

،وجاءت الامطار مصحوبة بسيول دمرت بعض المنازل وقطعت الطرقات وتسببت فى حرمان الكثيرين من قضاء العيد مع اهلهم وذويهم وتحولت النعمة والخير بفعل الانسان الى نقمة وشر وكل ذلك جعل العيد عند الكثيرين ليس موسما للبهجة والسرور ولقاء الاحبة .

الامطار مهما كثرت معدلاتها يمكن استيعابها والاستفادة القصوى منها وتوظيفها بافضل مايكون التوظيف فتكون ايام المطر ايام خير وبركة ورحمة لكن وبكل اسف فان الفساد الادارى والمالى وغياب الضمير والاخلاق وقبل ذلك فقدان الوازع الاخلاقى و الدينى جعل من كان بيده الامر محلا للعنة اللاعنين وسخط الساخطين ، وكيف لايكونون كذلك ونحن نقرأ فى الموازنة والخطط السنوية اموالا مرصودة من الخزينة العامة لمجابهة اثار الخريف ودرء الكوارث وكان يفترض ان تقوم جهات مختصة بفعل مايلزم ومعالجة الخلل بشكل جذرى حتى لايتم اهدار المال العام ، ولكن ذلك لم يحدث لان البعض يريدونها بنودا مفتوحة او فلتكن محددة وقيمتها واضحة لكنها تتجدد سنويا وتتيح لبعض آكلى المال الحرام ان يحصلوا دوريا على مايضعونه فى جيوبهم ، ولو ان صيانة حقيقية تمت لمجارى المياه لانتهى الامر وانقطع هذا الذى يحصلون عليه مع كل خريف .

ومن تداعيات خربف هذا العام انقطاع طريق الصادرات (امدرمان بارا) مرتين ومحاصرة المياه لمئات المسافرين الذين تقطعت بهم السبل فى جزر معزولة نتجت عن فساد وجشع القائمين على امر تنفيذ الطريق اذ ارتكبوا اخطاء فادحة لايقع فيها المبتدئون وهذا لم يحدث لانهم جهلوا امرا وانما لانهم ارادوا ان يأكلوا اموال الناس بالباطل او لنقل انهم ارادوا تقليل التكاليف واستعجلوا فى تكملة الطريق واعلنوا افتتاحه قبل اكتماله تحقيقا لكسب سياسى رخيص ورقص الطاغية يومها فى مكان الاحتفال وطفق يوزع تهديداته للثوار يمينا وشمالا وحارقو البخور المطبلون المنافقون يزينون له سوء فعله ويعدونه بالدعم والمؤازرة وشكلت كلمات الوالى احمد هارون والمعتمد شريف الفاضل شكلت صورة واضحة لنشاط بطانة السوء التى تدعم الحاكم الظالم زورا وبهتانا وتزين له سوء عمله فيراه حسنا .

امطار هذا الموسم تحولت بفعل فساد الحاكم وبطانة السوء المحيطة به تحولت بلاء وشقاء على الناس بعد ان انزلها ربنا غيثا ورحمة وخيرا لعباده .