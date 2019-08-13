يتخطى كليب “انساي” لمحمد رمضان وسعد المجرد حاجز 76 مليون مشاهدة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تخطى كليب “إنساني” للفنان محمد رمضان والمطرب سعد المجرد، حاجز 76 مليون مشاهدة بعد 20 يوم من طرحه على موقع يوتيوب، حيث أن هذا الفيديو قد نال أكثر من مليون إعجاب في مصر والوطن العربي، وفي سياق متصل النجم محمد رمضان يستعد لإحياء حفلاً غنائياً في المملكة العربية السعودية في شهر أغسطس بجدة.
كما أن الأسطورة يفاجئ جمهوره السعودي بالكثير من الأغاني التي سوف يقدمها خلال هذا الحفل، وبالجدير بالذكر أن آخر أعمال النجم سعد المجرد “نجيبك نجيبك” والأغنية من كلمات محمد نوبال، ومن ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان، أما أخر أعمال الفنان محمد رمضان الفنية أغنية “بابا” والأغنية من كلمات خالد بدران ومن ألحان وتوزيع رامي المصري
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