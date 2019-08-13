رسمياً الخرطوم تحتفل بتوقيع الوثيقة الدستورية السبت المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تحتفل السودام السبت المقبل ،الموافق السابع عشر من الشهر الحالي ، بتوقيع الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير مؤخرا .

واكمل الطرفان المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير ترتيباتهما للاحتفال الرسمي بالتوقيع على الوثيقة وسط حضور دولي واقليمي من الرؤساء وممثلي المنظمات الاقليمية والدولية ، فيما تشهد عواصم دول الجوار في القاهرة وجوبا وانجمينا لقاءات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالوثيقة الدستورية .

وقال الدكتور ابراهيم الامين ، نائب رئيس حزب الامة القومي ،القيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير بحسب وكالة السودان للانباء، إن الاحتفال رمزي ، وانهم في قوى اعلان الحرية والتغيير ترددوا كثيرا في كلمة (الاحتفال ) لان السودان فقد ارواحاً وشهداء في هذه الثورة ، وبالتالي فإن الاحتفال رمزي ، ويأتي لاستقبال مرحلة جديدة لبناء السودان الجديد .