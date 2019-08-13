الهلال قدم أحلى عيدية .. وجماهير الوصيف حزينة .. !!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• نجح فرسان الأزرق في تقديم أحلى عيدية للعشاق داخل وخارج ربوع وطننا العزيز في أول آيام عيد الأضحى المبارك .. بالعودة بالتعادل الايجابي (1/1) من معقل رايون سبورت الرواندي.

• بكل تأكيد هذا التعادل له ما بعده .. حيث اقترب الهلال كثيرا من العبور للدور الاول من دوري أبطال افريقيا .. وينتظر الجميع أن يهزم الهلال خصمه في جولة الاياب بالجوهرة الزرقاء.

• لم يكتفي نجوم الهلال بالعودة بالنتيجة الايجابية فقط .. بل قدم اللاعبين عرضا مميزا طيلة فترات اللقاء .. وتفوقوا كثيرا على صاحب الأرض .. وكان الهلال أكثر تنظيمها .. وكان بإستطاعة الازرق العودة بنتيجة الفوز.

• تخوفنا على الفريق من عدم اكتمال فترة الاعداد .. وإلغاء المعسكر الخارجي أكثر من مرة .. وعدم إدراج ثنائي الفريق المحترف الجديد التونسي والجزائري في كشف الفريق الافريقي .. لكن كالعادة ظهر الهلال عكس التوقعات وقدم مباراة كبيرة أمام خصم شرس تطور مستواه كثيرا خلال الفترة الأخيرة.

• يجب منح رايون سبورت حقه بعد أن ظهر بمستوى جيد .. وهدد مرمى يونس أكثر من مرة .. ونجح في ذلك مرة واحدة من تسديدة قوية من خارج منطقة (18) .. ويجب عدم النوم على العسل وتجهيز الفريق بالصورة المطلوبة لجولة الرد.

• ليس هناك الكثير من الوقت للمباراة الثانية والحاسمة .. والمطلوب من الجهاز الفني في معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة رواندا .. ومثلما هاجمنا الكوكي كثيرا .. يجب أن نشيد به بعد أن نجح في ادارة مباراة الذهاب بالصورة المطلوبة وعاد بتعادل ثمين.

• المباراة القادمة تعتبر مباراة جماهير في المقام الأول .. والجماهير الزرقاء درجت على التكفل بالمباريات الداخلية .. عبر بث الحماس في نفوس اللاعبين لتحقيق فوز كاسح على الخصوم .. وهذا الموسم فرصة لمسح الصورة المهزوزة التي ظهر بها الهلال مؤخرا في دوري أبطال افريقيا.

جماهير الوصيف حزينة

• كالعادة خذل الوصيف جماهيره وخسر بالجزائر بهدف امام شبيبة القبائل .. ولم يقدم الوصيف العرض المنتظر .. وظهر بمستوى متواضع للغاية .. ونجا من هزيمة كبيرة

• جميع الفرق السودانية عادت بنتائج ايجابية من خارج الديار .. ما عدا الوصيف وهذا يؤكد اقترابه وداع البطولة الافريقية .. حيث سار الخرطوم الوطني والاهلي شندي على درب الهلال وحققوا التعادل في جولات الذهاب من بطولة الكونفدرالية التي جرت خارج السودان.

• ولم يجد الوصيف أفضل من شماعة التحكيم لتهدئة الجماهير .. وأن الحكم المصري هو من تسبب في خسارة الفريق وليس اللاعبين.

• متعودة دائماً.

(صمت اخير) ..

• كل سنة وانتو طيبين.