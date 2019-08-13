المريخ يعوّل على”مليونية” لتخطي شبيبة القبائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يعوّل المريخ على جماهير فريقه في المباراة المرتقبّة لإياب تمهيدي أبطال أفريقيا أمام شبيبة القبائل الجزائري في الثالث والعشرين من أغسطس لتعويض خسارة الذهاب.

ودعا عضو مجلس المريخ محمد موسى الكندو أنصار النادي إلى تنظيم”مليونية” داخل الاستاد من أجلّ دعم اللاعبين معنويًا لتحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور القادم من البطولة.

وقال الكندو في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ منافسهم الجزائري لن يرمي المنديل، وسيقاتل رغم انتصاره في الجولة الأولى من أجلّ الصعود على حساب المريخ.

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والجمعة، خسر المريخ السوداني أمام شبيبة القبائل الجزائري بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي جرت ضمن ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا.

ويرى الكندو أنّ المريخ تعرّض إلى ظلمٍ تحكيمي كبير في لقاء الذهاب، وأنّ الحكم ذبحه بسكينٍ حادة، وأنّهم يدرسون تقديم شكوى ضد الحكم المصري محمد معروف لقراراته الظالمة.

ويستقبل المريخ في الثالث والعشرين من الشهر الجاري نظيره شبيبة القبائل الجزائري في لقاء الإياب وسيكون مطالبًا بالفوز بهدفين دون مقابل لضمان التأهل.

وفي الموسم الحالي، يشارك المريخ في منافسة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الملك السادس المقامة بالمغرب.