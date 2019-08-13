إتحاد الكرة : لا تأجيل أو تعديل في الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن انطلاقة منافسة الدوري الممتاز في موعدها المحدّد السادس عشر من أغسطس دون أيّ تأجيل أو تعديل.

وقال رئيس لجنة المسابقات الفاتح باني في تصريحٍ مقتضب، إنّه لا اتجاه لإلغاء المنافسة أو تأخير انطلاقتها.

وكانت اللجنة المنظمّة قد كشفت النقاب عن برمجة المرحلة الأولى والثانية دون بقية المراحل، في وقتٍ أشارت فيه المصادر إلى اتجاه الاتحاد لتعديل البرمجة والاعتماد على المسارات لتقليل التكلفة.

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وأوضح باني أنّهم في انتظار التقرير الخاص بملعب”المدينة الرياضية” للبتّ بشأن المباراة المقرّرة بين أهلي مروي والمريخ الخرطوم.

وأضاف” ننتظر تقرير كامل عن ملعب المباراة ودون شك إذا جاء إيجابيًا فإنّ المواجهة ستلعب عليه”.

ويتشدّد اتحاد الكرة في الملاعب التي ستستضيف مباريات الممتاز، وكان قد أبعد سابقًا عدد منها لعدم صلاحيتها لاستقبال أيّ لقاءٍ.