الثورية تعلق على مباحثات القاهرة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد محمد زكريا المتحدث باسم الجبهة الثورية السودانية، أن”المباحثات مع قوى الحرية والتغيير وصلت إلى المراحل النهائية، وكانت إيجابية وعكست إرادة حقيقية للتقارب”.

وأضاف زكريا، في تصريحات له أن الجولات المقبلة للمباحثات ربما ستنعقد في القاهرة “.

وأوضح زكريا، أن ” مباحثات القاهرة نتج عنها تقدم حقيقي في عملية التوافق بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية”.

وأكمل زكريا ، أن ” الجبهة تأمل أن تشهد الجولات المقبلة انجازا في التحول الديمقراطي”، موجها الشكر للحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لدورهم في تقريب وجهات النظر بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية.