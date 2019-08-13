الكباشي يشيد بأداء الإدارة العامة للحج والعمرة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشاد الفريق ركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي بأداء الإدارة العامة للحج والعمرة، ومكتب شؤون حجاج السودان، جاء ذلك خلال اللقاء الذي ضم قيادات مكتب شؤون حجاج السودان، بالقصور الملكية بمشعر منى، بحضور الفريق ركن ياسر العطا عضو المجلس العسكري الانتقالي والسفير عبدالعظيم محمد الصادق – سفير جمهورية السودان بالمملكة العربية السعودية واللواء صلاح عبدالله عيد ممثل اللجنة الفئوية بالمجلس الانتقالي، وأحمد سر الختم الخضر – مساعد القنصل لشؤون الحج والعمرة وطاقم شؤون حجاج السودان بالمملكة العربية السعودية.

وثمن كباشي الجهود المقدرة التي بذلتها الإدارة العامة للحج العمرة في خدمة حجاج السودان وأشاد بالتطور الذي شهدته أعمال الحج بالسودان والمملكة العربية السعودية في أعمال تقنية المعلومات والخدمات المقدمة والأداء الإعلامي المكثف، ودعا سيادته إلى ضرورة تبصير الرأي العام بالإنجازات التي تقوم بها الإدارة من خلال التقرير الذي قدم.

من جانبه استعرض الأستاذ عمر مصطفى علي – أمير حجاج السودان تقرير أداء أعمال حج هذا العام 1440 هـ، مؤكدا أن أعمال الحج سارت وفق ما هو مخطط له، وقد أدى جميع حجاج السودان مناسكهم بكل سهولة ويسر، وشكر مصطفى المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً للخدمات الجليلة التي ظلت تقوم بها لضيوف الرحمن وخاصة حجاج أهل السودان.