أعلنت المتحدثة باسم الشرطة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة استطاعت توقيف مشتبه به بعد أنباء عن قيامه بمهاجمة المارة في وسط مدينة سيدني.
وأشارت الشرطة الأسترالية في بيانها إلى أن الشرطة تمكنت من توقيف رجل بعد تحريات في المنطقة، حيث تم تحديد أثره من خلال كلمات المراقبة الموجودة في المدينة.
وأضافت الشرطة أن المسلح تواجد في الضاحية المالية لمدينة سيدني الأسترالية.
ونقل موقع إخباري أسترالي أن الرجل كان يحمل سكينا وهاجم بعض المارة، ما أثار الرعب في المنطقة. وتقوم الشرطة بالتحقيق في دوافع أعماله.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الأسترالية تعتقل رجلا مسلحا في وسط سيدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.