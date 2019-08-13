المالكي: انتصارات التحالف أربكت الحوثي

وأضاف المالكي، أن "المجتمع اليمني يرفض انقلاب وفكر هذه الميليشيا الإرهابية الطائفية والعنصرية، وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني، فالقتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، وتخزين الأسلحة بالأحياء السكنية، وإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها العشوائي على المدنيين، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وتصفية القيادات، والتهميش الاجتماعي لأبناء الشعب اليمني، أدى إلى امتناع المجتمع القبلي عن الحشد لجبهات قتالها الخاسرة".
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