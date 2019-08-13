استضافت مصر على مدى اليومين الماضيين، اجتماعاً هاماً بين قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنها الجبهة الثورية، بغرض تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسية تهم جميع الأشقاء في السودان ودعماً للوثيقة الدستورية، المقرر التوقيع عليها في السابع عشر من الشهر الجاري.
وحسب بيان صادر من قبل وزارة الخارجية في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، فقد تبادل المشاركون في الاجتماع الآراء واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم.
كما أكدت مصر مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى التغيير تتفق مع الجبهة الثورية في القاهرة على التشاور حول ما تم الاتفاق عليه مع بقية الاعضاء في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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