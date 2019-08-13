جون بولتون: واشنطن تؤيد بريطانيا إذا قررت الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن الولايات المتحدة ستؤيد بحماس خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي إذا كان ذلك هو قرار الحكومة البريطانية.

وقال بولتون في تصريحات صحفية “إن بريطانيا والولايات المتحدة قد تتوصلان إلى اتفاقات للتجارة على أساس كل قطاع بمفرده وتتركان المجالات الأكثر صعوبة في علاقتهما التجارية، مثل الخدمات المالية، إلى مرحلة لاحقة، والهدف النهائي هو اتفاقية تجارية شاملة”، وفق وكالة “رويترز”.

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