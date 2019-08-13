رسمياً البلاد تحتفل بالتوقيع النهائي بين العسكري والتغيير السبت المقبل….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تحتفل السودام السبت المقبل ،الموافق السابع عشر من الشهر الحالي ، بتوقيع الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير مؤخرا .
واكمل الطرفان المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير ترتيباتهما للاحتفال الرسمي بالتوقيع على الوثيقة وسط حضور دولي واقليمي من الرؤساء وممثلي المنظمات الاقليمية والدولية ، فيما تشهد عواصم دول الجوار في القاهرة وجوبا وانجمينا لقاءات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالوثيقة الدستورية .
وقال الدكتور ابراهيم الامين ، نائب رئيس حزب الامة القومي ،القيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير بحسب وكالة السودان للانباء، إن الاحتفال رمزي ، وانهم في قوى اعلان الحرية والتغيير ترددوا كثيرا في كلمة (الاحتفال ) لان السودان فقد ارواحاً وشهداء في هذه الثورة ، وبالتالي فإن الاحتفال رمزي ، ويأتي لاستقبال مرحلة جديدة لبناء السودان الجديد .
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